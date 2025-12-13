Посетители НЦ «Россия» смогут узнать о легендах русской народной культуры

В национальном центре «Россия» прошло торжественное открытие выставки-путешествия «Книга сказок», посвященной легендам и сказочным архетипам русской народной культуры, сообщает пресс-служба национального центра.

Всего в выставке приняли участие 8 регионов России.

По словам заместителя начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексея Жарича, важнейшая цель НЦ «Россия» — укрепить чувства национальной идентичности.

«Безусловно, когда дети пройдут маршрут выставки от начала до конца, они точно будут гордиться тем, что они граждане Российской Федерации», — сказал он.

На выставке представлены различные экспозиции, среди которых «Зимние сказки», «Дубрава», Русская изба» и другие.

«Книга сказок» опирается на идеи автора классического труда «Морфология волшебной сказки», фольклориста Владимира Проппа.

В рамках выставки посетители смогут пройти испытания, встретят сказочных героев и откроют чудеса мира русских сказок.

Также в финальной точке маршрута, в «Тереме», прошла торжественная церемония зажжения новогодней елки.

«Маршрут выстроен так, что нужно пройти через разные испытания. Сказка – это всегда очень строгий сюжет. Он начинается по определенным правилам, обязательно нужно пройти испытание для того, чтобы измениться и стать лучше», — рассказала генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова.

Выставка «Книга сказок» в Национальном центре «Россия» продлится до 1 марта.