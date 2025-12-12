В России могут создать международный контент-центр для иностранных блогеров

Россия инициировала создание международного контент-центра для иностранных и российских блогеров и медийщиков, заявили представители дирекции всемирного фестиваля молодежи и «Мастерской новых медиа» на встрече иностранных блогеров.

Как рассказал блогер, корреспондент итальянской газеты «Либеро» Даниэле Дэль Орко, российскую реальность нужно показывать аудитории на Западе.

«Нужно показывать российскую реальность на Западе такой, какая она есть. Многие говорят о России, не зная, что она собой представляет на самом деле», — сказал он.

Как отметили представители «Мастерской новых медиа», в международном контент-центре журналисты и блогеры смогут обмениваться опытом и продвигать контент о своих странах.

Также они добавили, что уже сегодня всемирный фестиваль молодежи и сообщество «Мастерской новых медиа» позволяет объединить более чем 150 млн человек в 50 странах мира.

По мнению представителей «Мастерской новых медиа», контент иностранных и российских блогеров будет способствовать сохранению традиционных ценностей и развитию идеи многополярности.