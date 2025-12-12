На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России могут создать международный контент-центр для иностранных блогеров

Блогер Орко: российскую реальность нужно показывать на Западе
true
true
true
close
«Мастерская новых медиа»

Россия инициировала создание международного контент-центра для иностранных и российских блогеров и медийщиков, заявили представители дирекции всемирного фестиваля молодежи и «Мастерской новых медиа» на встрече иностранных блогеров.

Как рассказал блогер, корреспондент итальянской газеты «Либеро» Даниэле Дэль Орко, российскую реальность нужно показывать аудитории на Западе.

«Нужно показывать российскую реальность на Западе такой, какая она есть. Многие говорят о России, не зная, что она собой представляет на самом деле», — сказал он.

Как отметили представители «Мастерской новых медиа», в международном контент-центре журналисты и блогеры смогут обмениваться опытом и продвигать контент о своих странах.

Также они добавили, что уже сегодня всемирный фестиваль молодежи и сообщество «Мастерской новых медиа» позволяет объединить более чем 150 млн человек в 50 странах мира.

По мнению представителей «Мастерской новых медиа», контент иностранных и российских блогеров будет способствовать сохранению традиционных ценностей и развитию идеи многополярности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами