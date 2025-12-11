На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Известный врач из Казани продала квартиру и машину по «схеме Долиной»

Kazanfirst: врач из Казани продала квартиру и авто, но потребовала их назад
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Казани, которая является известным в регионе врачом, обратилась в суд с исками к покупателям своих машины и квартиры. Об этом сообщает Kazanfirst.

По данным издания, около года назад семья из Оренбурга купила у нее трехкомнатную квартиру, так как планировала переехать в город. После того, как стороны заключили сделку и все формальные вопросы были решены, медработница обратилась с заявлением о том, что стала жертвой мошенников.

«По ее словам, участие в сделке было вынужденным», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время врач продала автомобиль. Однако позже, как и в первом случае, заявила, что это ее вынудили сделать мошенники. Она потребовала у покупателя вернуть транспортное средство.

До этого в Москве мать ребенка-инвалида купила квартиру за 12 миллионов рублей у пожилой пары и не смогла заселиться в жилье. Владельцы заявили, что их обманули аферисты.

Ранее в России появились первые мстители за «эффект Долиной».

