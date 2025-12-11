Москвичка с дочерью-инвалидом купила квартиру у пенсионеров и попалась на «схему Долиной»

Москвичка лишилась квартиры и 12 миллионов рублей, купив жилье у пожилой пары. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, мать ребенка-инвалида по имени Инна приобрела недвижимость в Выхино-Жулебино. Продажу квартиры пенсионеры обосновали желанием переехать к сыну в Канаду.

При этом деньги пара получила только после регистрации новых владельцев в Росреестре. Однако пенсионеры попросили у женщины еще две недели, так как в жилье прописан сын, которому нужно время на оформление документов.

Позже выяснилось, что бывшие владельцы стали жертвами мошенников.

«Супруги заявили, что «не понимали значения своих действий», когда продавали квартиру, это подтвердила психиатрическая экспертиза», – сообщается в публикации.

Инна полагает, что ее изначально хотели обмануть. Один из владельцев является ветераном МВД и, наиболее вероятно, не мог попасться на уловки аферистов. Помимо этого, пара наняла дорогостоящих адвокатов, но на суде рассказала, что деньги за квартиру вернуть не может.

Судебные разбирательства длятся уже около двух лет.

Ранее в Петербурге раскрыли судебную статистику по «эффекту Долиной» за два года.