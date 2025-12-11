В Госдуме допустили перевод работников на удаленку из-за гриппа

В Госдуме не исключили перевод работников на удаленку из-за вспышки гриппа

В российских регионах может быть принято решение о переводе работников на удаленку при подъеме заболеваемости гриппом. Об этом РИА Новости заявил заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Речь идет о степени распространенности, о превышении эпидемического порога, потому что в некоторых случаях такие решения принимаются локально. <...> Если говорить об удаленке, это в любом случае будет требоваться согласие работодателя и возможности технически осуществить такую работу», — сказал он.

Куринный подчеркнул, что каждый регион на эпидемию реагирует отдельно.

О распространении нового вируса писал Telegram-канал Baza. Авторы сообщили, что в России зафиксирован резкий рост заражений агрессивным гриппом А. В публикации отметили, что с мутировавшим вариантом вируса не всегда справляется даже вакцинация, а саму болезнь уже прозвали «пятидневной» из-за ее быстрого и тяжелого течения.

Позднее в Роспотребнадзоре опровергли распространение в России нового вируса гриппа. В ведомстве отметили, что во всех регионах РФ принимаются меры, связанные с контролем эпидемиологической ситуации.

