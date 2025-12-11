Роспотребнадзор опроверг распространение в России нового вируса гриппа

Информации о циркуляции нового, сверхагрессивного, мутировавшего варианта гриппа, невосприимчивого к вакцинации, в данный момент нет. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В публикации говорится, что представители ведомства направили официальный запрос в адрес электронного СМИ, распространившего соответствующую информацию.

«Значительного увеличения госпитализаций больных, связанных с тяжелым течением гриппа, ни в одном субъекте не отмечается», — говорится в сообщении.

Специалисты сообщили, что во всех регионах РФ принимаются меры, связанные с контролем эпидемиологической ситуации.

О распространении нового вируса сообщил Telegram-канал Baza. Авторы поста сообщили, что в России зафиксирован резкий рост заражений агрессивным гриппом А. В публикации отметили, что с мутировавшим вариантом вируса не всегда справляется даже вакцинация, а саму болезнь уже прозвали «пятидневной» из-за ее быстрого и тяжелого течения.

