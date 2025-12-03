На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Девятилетний ребенок нашел револьвер и случайно ранил себя в голову

Во Франции мальчик выстрелил себе в голову из револьвера на глазах у родителей
Nicolas Vignot/Shutterstock/FOTODOM

Во Франции 9-летний мальчик получил летальное ранение, играя с револьвером. Об этом пишет Actu 17.

Несчастный случай произошел в субботу, 29 ноября, в коммуне Сен-Дульшар. Девятилетний мальчик случайно выстрелил в себя из револьвера Long Rifle 22-го калибра, который обычно используется для спортивной стрельбы и охоты.

В тот момент он был в одной комнате с родителями, которые помогали своим друзьям передвинуть мебель. Ребенок обнаружил спрятанное оружие, нажал на гашетку и получил тяжелое ранение в голову. Раненого мальчика доставили вертолетом в больницу в критическом состоянии, но он не выжил.

Прокуратура подтвердила случайный характер выстрела. Владелец оружия, 56-летний мужчина, был задержан. Расследование продолжается.

Ранее в США собака выстрелила в хозяина из дробовика.

