Московские врачи удалили женщине опухоль яичника весом более 30 кг

В Москве врачи удалили женщине опухоль яичника весом более 30 кг
Telegram-канал «Московская медицина»

В Москве женщине, которая 15 лет не ходила к гинекологу, удалили гигантскую опухоль яичника. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

Пациентка поступила в больницу с жалобами на боли и увеличение живота, которое прогрессировало со временем. Обследование выявило у женщины гигантское новообразование, занявшее всю брюшную полость — оно вызвало деформацию грудной клетки, сдавливание органов и критическое падение насыщения крови кислородом.

Медики стабилизировали состояние пациентки, а затем приступили к операции. В ходе вмешательства врачи удалили опухоль диаметром в 50 см и весом более 30 кг. Также ей провели удаление матки с придатками, резекцию сальника и биопсию брюшины.

Выяснилось, что опухоль была пограничной муцинозно-кистозной, она не поразила соседние органы. Пациентка полностью излечена и не нуждается в дополнительной терапии. Ее выписали домой для дальнейшего восстановления.

Ранее у жительницы Приморья вырезали гигантскую опухоль.

