Врач рассказал, сколько детей в России страдают избыточным весом

Врач Мокрышева: более 30% детей страдают избыточным весом, у 2% есть ожирение
Shutterstock

Более 30% детей в России имеют избыточный вес, у 2% диагностировано ожирение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора НМИЦ эндокринологии Минздрава, заслуженного врача Наталью Мокрышеву.

Ожирение среди детей и подростков распространяется, что вызывает особую тревогу всего медицинского сообщества, отметила эксперт.

Она рассказала, что на конец прошлого года диагноз «ожирение» имели 642 626 детей (в 2020 году показатель составлял 478 113), что составляет около 2% от всей детской популяции страны. Ожирение третьей степени наблюдается почти у четырех тысяч детей.

По мнению Мокрышевой, будущее страны находится в опасной ситуации, так как при наличии лишнего веса в детстве закладываются риски развития в будущем различных тяжелых сопутствующих заболеваний.

Среди взрослого населения ожирением на 15% чаще страдают мужчины — 52,4% против 37,1% При этом мужчины набирают вес быстрее.

В октябре министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что россияне стали чаще потреблять так называемые «пустые калории» — энергию, которая не несет питательной ценности и не является необходимой для поддержания жизнедеятельности организма.

Ранее ученые выявили пять новых генов, связанных с ожирением.

