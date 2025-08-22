Российского физика задержали в Монголии, назвав его шпионом КГБ. Он вызвал силовиков на «дуэль»

Российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского задержали посреди пустыни в Монголии. Он замерял уровень радиации «на горе старых радиоактивных отходов», чтобы доказать, что французская компания добывает уран в стране с нарушениями, а государственные ведомства «покрывают» ее. Ожаровскому не разрешают уехать из Монголии, а в СМИ называют «шпионом КГБ». Он предложил силовикам провести «дуэль на дозиметрах», чтобы убедить их в правдивости данных его исследований.

Задержанный в Монголии российский физик-ядерщик, основатель программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский предложил сотрудникам правоохранительных органов устроить «дуэль на дозиметрах», выяснил «Коммерсантъ».

Ученого задержали во время проведения замеров радиационного фона в пустыне Гоби. Его обвиняют в использовании незарегистрированного в Монголии прибора и в получении неверных показаний дозиметров. Ожаровский же заявил, что правильно провел все измерительные мероприятия.

«Единственный способ выяснить кто прав, а кто виноват — съездить в пустыню и повторить наши измерения», — сказал ученый.

Во время «дуэли» Ожаровский хочет сделать замеры сразу на двух дозиметрах: своем и зарегистрированном в Монголии втором приборе. После этого он предложил сравнить результат.

За что задержали физика

19 августа Ожаровского задержали во время замеров уровня радиации «на горе старых радиоактивных отходов» в Монголии, туда он приехал по приглашению местных активистов. Сначала он зафиксировал показатели в районе места добычи урана в пустыне Гоби, а затем поехал на старое место добычи в район Мардай. Ученый написал в своем Telegram-канале, что силовики не дали ему закончить исследование и повезли его к границе.

«Миграционная служба Монголии при поддержке полиции и двух типов в штатском нашла меня на куче радиоактивных отходов (как нашли? Следили за телефоном?). Они забрали мой паспорт, этим, я считаю, лишили меня свободы, по крайней мере свободы передвижения. Я просил объяснить причину задержания. Они не смогли (не захотели) этого делать», — пояснил ученый.

По словам физика, к нему не применяли насилие и не грубили ему. Он объяснил Telegram-каналу Baza, что для проведения подобных исследований не нужно разрешение или лицензия. Ожаровский отметил, что он не перелезает через ограждения, не идет под запретительные знаки, поэтому никаких законов не нарушает . Сотрудница иммиграционной службы забрала паспорт ученого для проверки законности его пребывания, но после документ так и не вернула, сославшись на то, что нужно проехать с ними в «офис». При этом Ожаровский легально въехал в страну: россиянам не нужны визы для посещения Монголии, штамп о въезде у него есть.

В своем Telegram-канале ученый рассказал, что был в пути вместе с силовиками около 12 часов. Сначала они повезли его в Чойбалсан, затем к границе, а после вернулись в город. С российским консульством он смог созвониться только 20 августа, так как в степи не было связи. В итоге его отвезли в столицу Улан-Батор, где отпустили. В общей сложности физика задержали на два дня.

«Рано утром меня доставили под конвоем в несвободном состоянии в Улан-Батор, в четыре часа из-за этого разбудили, доставили в управление разведки, которые со мной нормально разговаривали. Спрашивали не только о том, кто я такой, почему я сюда приехал, но и что я нашел», — пояснил физик.

По словам Ожаровского, комиссия по ядерному регулированию Монгольской Республики написала на него «донос», после чего его и задержали:

«Они туда не приезжали, они не делали там замеров. Они меня обвиняют в том, что я распространяю недостоверную информацию».

Ученый пояснил, что сейчас его могут привлечь за распространение ложной информации. По его словам, для этого показатели нужно проверить — поехать на место и провести измерения. Он уверен, что его информация достоверна. Сейчас он настаивает, чтобы полиция вернулась на место и провела все необходимые замеры.

Посольство России в Монголии сообщило РИА Новости, что в курсе ситуации. По их словам, сейчас «здоровью и безопасности Ожаровского ничего не угрожает». Российские правозащитники уже направили обращение к властям Монголии с просьбой разобраться в ситуации, выяснил «Ъ».

Отследили по мобильному

«Это абсолютно безлюдная местность. Рядом ни поселков, ни деревень, ни даже домиков. Только юрты кочевников-пастухов, но пастухи заняты выпасом скота. Я думаю, в радиусе двух-трех километров нет ни одного человека. Очень похоже, что отслеживали сигнал мобильного телефона. Значит, им очень хотелось со мной поговорить», — рассказал Ожаровский Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Ученый предположил, что его задержание связано именно с замерами уровня радиации в пустыне Гоби, так как там «прямо сейчас французская компания Оrano ведет добычу урана самым разрушительным для окружающей среды способом», в результате чего может быть загрязнена питьевая вода.

«Мне-то казалось, что правительство Монголии должно меня за это было поблагодарить. Но постепенно в местной прессе возникла такая кампания против меня с посылом, что вот этот русский приехал, чтобы поссорить Монголию и Францию. В некоторых публикациях меня напрямую называли агентом КГБ. Ну тут меня просто смех разобрал, я же не могу справку из КГБ предоставить, что я не их агент — их давно не существует. Но не исключено, что реакция государственных чиновников, которые меня сейчас конвоируют, не поймешь куда, связана не с моей деятельностью по измерению гамма-фона, а с тем, что в СМИ возникла вот такая кампания», — добавил Ожарковский.

Ученый сказал, что пока ему не разрешают покинуть территорию Монголии. Однако он рад, что история получила огласку. Физик добавил, что профильные комиссии обязаны контролировать состояние окружающей среды соответствующими монгольскому закону дозиметрами, а «не отмазывать уранодобытчиков».

Ранее Андрей Ожаровский выступал против строительства новых атомных станций. Он также не поддерживал идею ввоза «урановых хвостов» из Германии в Свердловскую область. В 2022 году Ожаровский обнаружил цезий-137 в пригороде Екатеринбурга.