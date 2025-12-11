«Обмануть мозг»: названы способы мотивировать школьников к учебе зимой

Зимой у многих школьников сильно падает мотивация к учебе на фоне смены часового на, изменения погоды и других факторов. Необходимость вставать с утра и идти в школу напоминает тяжелый марафон, проверочные и домашние задания становятся для детей настоящим испытанием. В такой период важно замотивировать их к учебе с помощью специальных ритуалов бодрости, рассказала RT руководитель онлайн-преподавания образовательной компании Maximum Алина Романова.

Суть проблемы заключается в физиологической реакции организма на нехватку солнца и тепла, что приводит к изменению выработки гормонов и, как следствие, дефициту энергии, пояснила эксперт. В такое время некорректно вырабатывается мелатонин, который регулирует сон, при этом падает уровень «гормона радости» серотонина, снижая общий тонус и настроение.

«Организм переходит в энергосберегающий режим, и на этом фоне даже обычная учебная нагрузка — контрольные, домашние задания, подготовка к экзаменам — становится серьезным стресс-фактором, — пояснила Романова. — В итоге мы наблюдаем спад мотивации: дети медленнее включаются в работу, быстрее утомляются и с трудом концентрируются, что неизбежно сказывается на качестве учебы и оценках».

Для решения проблемы она посоветовала в первую очередь обеспечить максимум света – открывать шторы днем, размещать рабочий стол около окна, покупать специальные лампы с белым дневным светом, чтобы «обмануть» мозг. Также важно включать в режим дня обязательные прогулки в течение хотя бы 15 минут при дневном свете.

Специалист также призвала создать для ребенка свои утренние ритуалы бодрости. Например, это могут быть контрастный душ, легкая гимнастика, энергичная музыка с утра под чашку чая и так далее.

«Такие ритуалы помогают мягко и планомерно «запускать» организм после сна, задавая правильный тонус на весь день», — пояснила Романова.

Она также напомнила о важности режима сна, отметив, что полноценный отдых — главное условие для восстановления нервной системы.

