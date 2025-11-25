На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Скончался директор Института социологии ФНИСЦ РАН Горшков

Умер академик и глава Института социологии РАН Михаил Горшков
true
true
true
close
Алексей Дружинин/РИА Новости

Директор Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ФНИСЦ РАН) Михаил Горшков скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщили в институте.

Как отметили в официальном сообщении, Горшков был советским и российским ученым, исследователем, педагогом и лидером социологического сообщества, «деятельность которого оставила неизгладимый след в науке и общественной жизни России». Он не дожил всего месяц до своего 75-летия.

Михаил Горшков был членом президиума академии и удостоен Государственной премии России.

Он разработал и внедрил в отечественную науку методологический инструментарий «социологии реальности», который превратил ее из описательной дисциплины в действенный инструмент познания и терапии общества. Горшков считал, что социология — это публичная наука, которая говорит с обществом на понятном языке, выполняет гуманитарную миссию и помогает противостоять манипуляциям.

Ранее социологи заявили, что россияне адаптировались к новой экономической ситуации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами