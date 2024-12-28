Психолог объяснила, зачем нам алкоголь на праздничном столе

Психолог Мирошниченко: алкоголь на Новый год — это больше привычка, чем традиция

Шампанское под бой курантов, водка под селедку, хреновуха под заливное — это не традиции, а грамотный маркетинг, который внушил нам, что одно без другого невозможно. Как обойтись без алкоголя, если у нас уже закрепилась прочная ассоциация с определенными напитками под традиционные блюда, «Газете.Ru» рассказала Алена Мирошниченко — клинический и кризисный психолог, автор и преподаватель курсов от химической зависимости и созависимости.

«Праздничные застолья часто ассоциируются с алкоголем, и это может оказывать давление на людей, которые по разным причинам предпочли бы отказаться от спиртного», — предупредила она.

Мирошниченко рассказала, что шампанское «продали» нам как символ праздника еще в прошлом веке. Эта история пришла к нам из Европы. А бой курантов — это, вообще-то, про желания, а не про бокал в руке. В СССР активно пропагандировалось «Советское шампанское» как главный «гость» праздника. Зеленая бутылка промелькнула практически во всех новогодних фильмах. И даже выпускались плакаты, которые рекомендовали игристое вино к употреблению.

А такие пары, как водка и селедка, появились из-за доступности: водка была дешевой, селедка — соленой, и это якобы идеально сочеталось.

Но никогда не поздно создать свои традиции, которые подойдут именно вам. Например, вместо хреновухи — безалкогольный мохито, вместо шампанского — апельсиновый сок с газировкой. Главное — помнить, что вы празднуете жизнь, а не очередной «градус».

Чтобы обойтись без алкоголя, достаточно сделать две вещи.

Первое — не заморачиваться по поводу того, «как это будет выглядеть».

Сосредоточиться на настоящем празднике. Замените водку на вкусный квас, шампанское на домашний лимонад, а хреновуху — на крепкий чай с имбирем. Это не про ограничения, а про новый подход: вы также можете кайфовать, но без похмелья наутро.

«Какой праздник без шампанского?», «Почему всем можно, а мне нельзя?» — такие оправдания защищают от внутренней боли. Гораздо проще прикрыться очередным поводом, чем признать проблему. Ведь если есть зависимость, то придется что-то менять.

Но правда в том, что зависимость — это не про поводы, а про привычку. Люди боятся задать себе вопрос: «А зачем я пью?». Потому что подсознательно знают ответ, и он может быть неприятным. Но пока вы прикрываетесь, вы стоите на месте. А признание проблемы — это шаг вперед, к свободе и новой жизни, где больше не придется прятаться за поводами и оправданиями.

Защитная реакция — это способ сохранить привычный образ себя. Человек привык думать: «Я сильный, я все контролирую». А признать зависимость — значит, что ты где-то потерял контроль. Это удар по самолюбию.

«Но проблема не в шампанском или селедке, а в нашем отношении к алкоголю. Это не украшение вечера, а костыль. И как только вы поймете это, у вас появится шанс отбросить его и пойти дальше. Наслаждение праздником не обязательно должно быть связано с алкоголем. Создание новых традиций и замена алкогольных напитков на безалкогольные альтернативы — это отличный способ изменить восприятие праздника и сосредоточиться на настоящих ценностях: общении, радости, любви и поддержке друг друга», — резюмировала она.

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