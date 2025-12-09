В следственном комитете назвали предварительную причину пожара в педколледже в Новосибирске

СКР: пожар в колледже в Новосибирске произошел из-за замыкания проводки

Пожар в педагогическом колледже в Новосибирске, предварительно, произошел из-за замыкания электропроводки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, по факту возгорания в учебном заведении проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность».

«По предварительным данным, причиной возгорания явилось замыкание проводки», — говорится в сообщении.

До этого в МЧС сообщили, что из колледжа эвакуировали 670 учащихся.

Позже появилась информация, что пожар в учебном заведении локализован, но в ведомстве ее опровергли.

Пожар в новосибирском педагогическом колледже произошел утром 9 декабря.

Возгорание произошло в расположенном на третьем этаже кабинете. Затем огонь перекинулся на кровлю. В тушении пожара участвуют 67 человек и 17 единиц техники, включая высотную. На месте происшествия развернут штаб пожаротушения.

