В следственном комитете назвали предварительную причину пожара в педколледже в Новосибирске

Пожар в педагогическом колледже в Новосибирске, предварительно, произошел из-за замыкания электропроводки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
По данным ведомства, по факту возгорания в учебном заведении проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность».
«По предварительным данным, причиной возгорания явилось замыкание проводки», — говорится в сообщении.
До этого в МЧС сообщили, что из колледжа эвакуировали 670 учащихся.
Позже появилась информация, что пожар в учебном заведении локализован, но в ведомстве ее опровергли.
Пожар в новосибирском педагогическом колледже произошел утром 9 декабря.
Возгорание произошло в расположенном на третьем этаже кабинете. Затем огонь перекинулся на кровлю. В тушении пожара участвуют 67 человек и 17 единиц техники, включая высотную. На месте происшествия развернут штаб пожаротушения.
Ранее в Бразилии загорелся самолет с людьми.