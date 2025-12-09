На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербургские силовики поймали педофила, растлевавшего девочек по переписке

В Новосибирске задержали подозреваемого в растлении девочек по переписке
Telegram-канал Петербургская полиция

В Новосибирске задержали 36-летнего подозреваемого в растлении девочек по переписке. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сотрудники петербургской полиции в ходе командировки 8 декабря задержали мужчину из Новосибирска. Предварительно, тот через чаты одного из мессенджеров растлевал двух девочек в возрасте девяти и десяти лет из Петербурга.

Возбуждено два уголовных дела по части 4 статьи 132 УК РФ. В ходе обыска у мужчины нашли и изъяли ноутбук и телефон с детской порнографией. Также у подозреваемого обнаружили десятки переписок с малолетними девочками.

Задержанный доставили в Петербург. В данный момент детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Выясняется, причастен ли мужчина к другим эпизодам противоправной деятельности.

Ранее в Воронеже подозреваемый в развращении школьницы педагог позвал ее замуж.

