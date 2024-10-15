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Родившегося на парковке пивоварни ребенка назвали в честь пива

UPI: в США ребенок родился на парковке пивоварни и был назван в честь пива

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onewellbrewing/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США родившегося на парковке пивоварни ребенка назвали в честь пива, пишет UPI.

Аарон Бейкер вез свою супругу Кайли в роддом, когда они поняли, что не успеют доехать до больницы из-за начавшихся родов. Мужчина остановил машину в ближайшем разрешенном месте — на парковке местной пивоварни One Well Brewing. Через некоторое время у пары родился сын.

Мальчик получил имя Форрест Уэллс — в честь пива, которое варят на этой пивоварне.

«Мы шутили, что Форрест просто хотел заскочить выпить пива по дороге в больницу, как это сделал бы его отец», — рассказывает Кайли .

Представители пивоварни сообщили, что в честь новорожденного был разработан специальный сорт пива — светлый эль под названием Special Delivery. Кроме того, владелец завода пообещал пожизненный запас пива для Форреста Уэллса с момента его совершеннолетия.

Ранее в США женщина не успела в роддом и родила на пороге дома.

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