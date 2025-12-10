В ЮАО появились пункты для сбора помощи участникам СВО и жителям новых регионов

Три пункта сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и жителей новых регионов открылись в Южном административном округе Москвы в рамках фестиваля «Зима в Москве». Об этом сообщается на портале mos.ru.

Уточняется, что пункты расположены рядом с популярными городскими катками в районах Нагатинский Затон, Донской и Царицино.

Пункты принимают новые вещи, в том числе одежду и обувь для людей всех возрастов, канцелярские товары, новогодние подарки и игрушки для детей, медицинские принадлежности. Полный перечень предметов, которые можно передать в рамках помощи, размещен на сайте организаторов.

Также в каждом пункте обустроено пространство, где можно оставить письма и рисунки для бойцов СВО.

Глава организационного управления префектуры ЮАО Алексей Чеботарев отметил, что многие москвичи хотели бы помочь жителям новых регионов, но далеко не каждый может посетить их. «Сбор гуманитарной помощи — это возможность помочь участникам СВО и жителям новых территорий», — рассказал он.

Инициаторами акции выступили префектура ЮАО и межрегиональная общественная организация «Добровольцы», которая с начала СВО обеспечивает доставку помощи на передовую и в освобожденные регионы.

Списки формируются совместно с администрациями новых территорий. Собранные вещи и письма адресно направляются в детские дома, больницы, приюты и воинские части.

Пункты собора помощи будут работать до 28 февраля. До конца года волонтеры планируют совершить две гуманитарные миссии для передачи уже собранных грузов.

Ранее сообщалось, что проект «Зима в Москве» направлен на укрепление общественных связей, создание атмосферы единства и поддержку защитников Отечества.