Команда из России победила на чемпионате по стратегическому мышлению для ИИ-агентов

Команда российских ученых заняла первое место на MindGames Arena
Nuva Frames/Shutterstock/FOTODOM

Российская команда заняла первое место на одном из треков MindGames Arena, направленного на оценку способностей ИИ к стратегическому мышлению, сообщает ТАСС.

Система, разработанная россиянами, победила в категориях для компактных открытых моделей и в абсолютном зачете.

«Как показал конкурс, продуманная архитектура, обучение с подкреплением и устойчивые стратегии позволяют относительно небольшой модели конкурировать с проприетарными решениями», — рассказал ведущий научный сотрудник AIRI Илья Макаров.

Системы, созданные участниками конкурса, соревновались в трех играх. В одной из них ИИ угадывал слова и располагал их на особом поле. Во второй ИИ распределял войска по нескольким полям, а в третьей – решал «Дилемму заключенного на троих».

Напомним, в 2024 году российская команда ученых вошла в число победителей конкурса Concordia Challenge.

