Диораму «Царь-макет» расширят до Сибири и Дальнего Востока

Интерактивную диораму «Царь-макет» в Москве готовят к расширению, в 2026 году в экспозицию включат территории Дальнего Востока, Сибири и Чукотки. Об этом сообщил создатель проекта Вадим Авилов.

На данный момент диорама, расположенная на площади 800 кв. м и представляющая миниатюрную Россию в масштабе 1:87, включает около 750 архитектурных объектов. На нем представлены 30 городов, 2,5 км автомобильных дорог и 1,5 км железных путей, по которым с помощью беспроводной системы движется свыше тысячи мини-грузовиков и поездов, а также интерактивные сценки.

Географическая точность в макете намеренно условна: регионы расположены «с нахлестом», представлены также обобщенные типичные локации — деревни, СНТ, фэнтези-городки.

Крупнейшим объектом диорамы является миниатюрный стадион «Ростов-Арена», где на трибунах размещено 12 тыс. болельщиков. Каждые 15 минут проектор запускает футбольный матч.

Особое внимание уделено культуре и памяти: в мини-Пскове соседствуют памятники Александру Невскому и десантникам, в Севастополе показана встреча ветеранов, Волгоград наполнен символами Сталинградской битвы, представлены также памятники Маяковскому, Чайковскому, Мусе Джалилю.

Кроме того, макет включает множество храмов, часть из которых моделировалась при участии профессиональных мастеров — в частности, создание церкви Покрова на Нерли заняло два года.

На нижнем уровне представлены семь исторических ретроспектив, включая Адмиралтейскую верфь Петра I и древний Херсонес. В экспозиции постепенно появляются «пасхалки» — сценки массовой культуры и отсылки к видным научным деятелям, таким как Циолковский и Гагарин.

Проект позиционируется как развлекательный с элементами историко-культурного просвещения, что, по словам создателей, положительно влияет на посещаемость. Cоздатель и инвестор проекта Авилов также отметил, что «Царь-макет» — «экранизация романа о любви к России».

Кроме того, макет оснащен собственной инженерной системой. Интерактивные эпизоды запускаются кнопками, в их тушение пожара в Нижнем Новгороде и аттракционы в Сочи. Есть и автоматические эффекты, например ночная гроза в Москве.

Новые сценки будут добавляться и после открытия второй части макета, посвященной Дальнему Востоку, Сибири и Чукотке.