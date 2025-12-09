На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турэксперт раскрыл, сможет ли Камчатка стать популярнее Байкала в 2026 году

Турэксперт Мкртчян: туристы могут добраться до Камчатки только на самолете
Shutterstock

С каждым годом популярность Камчатского края среди российских туристов растет. Однако путешествий на Байкал всегда будет совершено больше. Об этом радио Sputnik рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Эксперт объяснил, что у Камчатки не самое удобное территориальное расположение. По его словам, туда можно добраться только на самолете. В то же время до Байкала, находящегося значительно ближе к европейской части России и заселенным районам Сибири, есть возможность доехать как на железной дороге, так и на собственном автомобиле.

«Также на Камчатке есть ограничение по отельному фонду. Особенно я сейчас говорю про отели 4-5 звезд. В основном, там отели до трех звезд или гостевые дома, а иногда люди просто вынуждены снимать посуточно. На Камчатке 20 отелей нужно строить минимум, чтобы хоть как-то удовлетворить спросв», — отметил турэксперт.

Помимо этого, немаловажным фактором является вулканическая и сейсмическая активность Камчатки. Однако специалист заверил, что ежегодные извержения не опасны для туристов. По его словам, путешественники не замечают около 99% происходящего в этом месте.

Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев до этого рассказал, что зимой у российских туристов пользуются спросом китайский остров Хайнань, а также страны Юго-Восточной Азии. К наиболее доступным и востребованным направлениям эксперт отнес Таиланд, Вьетнам (Нячанг и остров Фукуок) и Египет.

Ранее стало известно, что туры на Новый год подорожали в полтора раза.

