На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы самые популярные зарубежные направления для отдыха россиян зимой

Глава УАТ Мальцев: россияне выбирают Таиланд и Вьетнам для отдыха зимой
true
true
true
close
Day2505/Shutterstock/FOTODOM

Китайский остров Хайнань, а также страны Юго-Восточной Азии с прямыми перелетами пользуются спросом у российских туристов зимой. Об этом «Москве 24» рассказал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

К наиболее доступным и востребованным направлениям он отнес Таиланд, Вьетнам (Нячанг и остров Фукуок) и Египет. Кроме того, в последнее время выросла популярность Малайзии.

«Средняя стоимость тура на двоих начинается от 300 тысяч рублей. Популярны комбинированные программы: несколько дней в столице Куала-Лумпур (экскурсионный, не пляжный отдых) и неделя на острове Лангкави или курортах Пенанг или Малакка. Для самых взыскательных туристов есть остров Борнео», – отметил Мальцев.

По его словам, там путешественники могут совместить пляжный отдых с экскурсионной программой, в том числе посетить разнообразные храмы и познакомиться с местной кухней и архитектурой.

Аналитики маркетплейса авторских туров YouTravel.me до этого рассказали «Газете.Ru», что стоимость отдыха в 2026 году продолжит рост, однако его темпы будут существенно различаться в зависимости от направления, что свидетельствует о структурной перестройке туристического рынка.

Ранее российских туристов призвали не делать фото и видео в Иране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами