Названы самые популярные зарубежные направления для отдыха россиян зимой

Китайский остров Хайнань, а также страны Юго-Восточной Азии с прямыми перелетами пользуются спросом у российских туристов зимой. Об этом «Москве 24» рассказал президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

К наиболее доступным и востребованным направлениям он отнес Таиланд, Вьетнам (Нячанг и остров Фукуок) и Египет. Кроме того, в последнее время выросла популярность Малайзии.

«Средняя стоимость тура на двоих начинается от 300 тысяч рублей. Популярны комбинированные программы: несколько дней в столице Куала-Лумпур (экскурсионный, не пляжный отдых) и неделя на острове Лангкави или курортах Пенанг или Малакка. Для самых взыскательных туристов есть остров Борнео», – отметил Мальцев.

По его словам, там путешественники могут совместить пляжный отдых с экскурсионной программой, в том числе посетить разнообразные храмы и познакомиться с местной кухней и архитектурой.

Аналитики маркетплейса авторских туров YouTravel.me до этого рассказали «Газете.Ru», что стоимость отдыха в 2026 году продолжит рост, однако его темпы будут существенно различаться в зависимости от направления, что свидетельствует о структурной перестройке туристического рынка.

