Психолог объяснил, почему россияне сталкиваются с выгоранием перед Новым годом

Выгорание перед Новым годом чаще всего возникает из-за внутреннего напряжения и стресса. Об этом RuNews24.ru рассказал психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.

«Психологически, Новый год — это окончание одного процесса, начало другого. Мы закрываем работу за текущий год и начинаем новый, с новыми задачами и ожиданиями. Таким образом, этот праздник становится точкой важного эмоционального перехода. Когда работа напрягает, психологически хочется, чтобы эта точка невозврата наступила быстрее», — сказал эксперт.

По его словам, многие хотят поскорее закончить трудный год и перейти к новым возможностям или отдыху. Справиться со стрессом некоторым помогает подготовка к празднику, например, украшение офиса или дома новогодними атрибутами.

Семейный психолог Дарья Сальникова до этого посоветовала заранее готовиться к Новому году, чтобы избежать стресса и суеты в предновогодний период. К примеру, выбрать и приобрести подарки для близких можно уже сейчас, а не в последние дни декабря, когда в магазинах очереди, а доставка задерживается, отметила специалист.

