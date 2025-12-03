На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснил, почему россияне сталкиваются с выгоранием перед Новым годом

Психолог Лунюшин: стресс вызывает выгорание перед Новым годом
true
true
true
close
Depositphotos

Выгорание перед Новым годом чаще всего возникает из-за внутреннего напряжения и стресса. Об этом RuNews24.ru рассказал психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.

«Психологически, Новый год — это окончание одного процесса, начало другого. Мы закрываем работу за текущий год и начинаем новый, с новыми задачами и ожиданиями. Таким образом, этот праздник становится точкой важного эмоционального перехода. Когда работа напрягает, психологически хочется, чтобы эта точка невозврата наступила быстрее», — сказал эксперт.

По его словам, многие хотят поскорее закончить трудный год и перейти к новым возможностям или отдыху. Справиться со стрессом некоторым помогает подготовка к празднику, например, украшение офиса или дома новогодними атрибутами.

Семейный психолог Дарья Сальникова до этого посоветовала заранее готовиться к Новому году, чтобы избежать стресса и суеты в предновогодний период. К примеру, выбрать и приобрести подарки для близких можно уже сейчас, а не в последние дни декабря, когда в магазинах очереди, а доставка задерживается, отметила специалист.

Ранее косметолог рассказала, как правильно заботиться о лице перед Новым годом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами