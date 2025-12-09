На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прорыв трубы в Лувре повредил 300–400 редких книг

Fox News: около 400 редких книг пострадали из-за прорыва трубы в Лувре
Abdul Saboor/Reuters

В Лувре в библиотеке египетских древностей лопнула водопроводная труба, что привело к повреждению сотен редких книг, пишет Fox News.

Как сообщил заместитель администратора музея Фрэнсис Стейнбок, затопление произошло в одной из трех комнат библиотеки. По предварительным данным, пострадали от 300 до 400 книг, однако точный подсчет продолжается. При этом Стейнбок подчеркнул, что ни одно особо ценное издание не утрачено. Большая часть повреждённых материалов — это периодические издания и археологические журналы, активно используемые египтологами.

Сотрудники музея сейчас проводят оценку ущерба и занимаются спасением намокших книг. Для сушки применяются специальные методы, включая осушение воздуха, прослаивание страниц бумагой Buffard и использование специальных устройств для стабилизации влажности.

Эксперты связали произошедшее с изношенной инфраструктурой музея, отмечая, что вопрос о финансировании для защиты коллекции обсуждается регулярно. Стейнбок признал, что проблема действительно известна много лет, и сообщил, что капитальный ремонт запланирован на сентябрь 2026 года.

Ранее сообщалось, что сотрудники Лувра выйдут на забастовку.

