На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дети участников СВО бесплатно посетили премьеру «Письма Деду Морозу»

На киностудии Горького дял детей участников СВО прошел показ новогоднего фильма
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

На киностудии Горького в минувшие выходные прошел бесплатный показ новогодней комедии «Письмо Деду Морозу» для подопечных благотворительных фондов, включая детей участников специальной военной операции. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба киностудии.

Отмечается, что мероприятие стало частью программы «Зима в Москве». Перед сеансом гости пообщались на паблик-токе с актером Антоном Филипенко, сыгравшим одну из главных ролей в фильме.

Вход на показ был бесплатным — по предварительной регистрации. Специальными гостями стали 30 ребят из Межрегионального благотворительного общественного фонда социальной защиты населения имени Александра Невского, а также подопечные фонда «Жизнь как чудо», помогающего детям с тяжелыми заболеваниями печени. Дополнительные места организованы при содействии Общероссийского народного фронта.

«Хочется поблагодарить департамент культуры города Москвы и киностудию Горького за то, что помогают организовать такие проекты. Несмотря на то, что сейчас начало декабря, на просмотре царит новогоднее настроение. Мы впервые в этом новом кинозале, и детям все очень нравится. Это ученики начальных классов, которые занимаются в подведомственных нам духовно-патриотических организациях. Среди них есть и дети участников СВО», — отметил вице-президент фонда имени Александра Невского Иван Кузнецов.

После просмотра для детей провели новогоднюю ярмарку мастер-классов кинопрофессий. Ребята пробовали себя в создании комиксов, операторской съемке и видеоблогинге, а также записывали новогодние видеопоздравления.

На территории студии работала тематическая селфи-будка и фотозона по мотивам фильма. Также во дворе установлен арт-объект, где можно оставить письмо Деду Морозу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами