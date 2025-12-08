Дети участников СВО бесплатно посетили премьеру «Письма Деду Морозу»

На киностудии Горького в минувшие выходные прошел бесплатный показ новогодней комедии «Письмо Деду Морозу» для подопечных благотворительных фондов, включая детей участников специальной военной операции. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба киностудии.

Отмечается, что мероприятие стало частью программы «Зима в Москве». Перед сеансом гости пообщались на паблик-токе с актером Антоном Филипенко, сыгравшим одну из главных ролей в фильме.

Вход на показ был бесплатным — по предварительной регистрации. Специальными гостями стали 30 ребят из Межрегионального благотворительного общественного фонда социальной защиты населения имени Александра Невского, а также подопечные фонда «Жизнь как чудо», помогающего детям с тяжелыми заболеваниями печени. Дополнительные места организованы при содействии Общероссийского народного фронта.

«Хочется поблагодарить департамент культуры города Москвы и киностудию Горького за то, что помогают организовать такие проекты. Несмотря на то, что сейчас начало декабря, на просмотре царит новогоднее настроение. Мы впервые в этом новом кинозале, и детям все очень нравится. Это ученики начальных классов, которые занимаются в подведомственных нам духовно-патриотических организациях. Среди них есть и дети участников СВО», — отметил вице-президент фонда имени Александра Невского Иван Кузнецов.

После просмотра для детей провели новогоднюю ярмарку мастер-классов кинопрофессий. Ребята пробовали себя в создании комиксов, операторской съемке и видеоблогинге, а также записывали новогодние видеопоздравления.

На территории студии работала тематическая селфи-будка и фотозона по мотивам фильма. Также во дворе установлен арт-объект, где можно оставить письмо Деду Морозу.