Врач раскрыл, поможет ли «нулевка» отказаться от алкоголя

Врач Шуров: безалкогольное пиво не поможет отказаться от спиртного
Shutterstock

Безалкогольное пиво запускает в мозге те же триггеры, что и настоящие спиртные напитки: компания, пена, атмосфера праздника. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-психиатр, нарколог Василий Шуров.

«Доказательств, что «нулевки» помогают отказаться от алкоголя, нет. Наоборот: это маркетинг, который маскирует тягу. Человек выпивает безалкогольное пиво, где все равно есть минимальный процент алкоголя, — «ничего же не случилось». Значит, можно еще бутылочку. И постепенно это улетает в сторону обычного алкоголя», — объяснил специалист.

Он добавил, что люди пьют спиртное из-за чувства опьянения, а имитирующие продукты только поддерживают интерес к ритуалу.

Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, врач-физиолог Александр Калюжин до этого предупреждал, что безалкогольные пиво и вино — это калорийные продукты с остаточным спиртом, которые опасны для детей, беременных, людей с ожирением и алкогольной зависимостью.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще пить безалкогольное пиво.

