Россияне стали чаще пить безалкогольное пиво

Объемы продаж безалкогольного пива в 2025 году выросли более чем на 8% по сравнению в прошлым годом. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании «Напитки Вместе» (АО «АБ ИнБев Эфес»).

Компания объявила свои финансовые результаты по итогам девяти месяцев 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи пивоваренной категории в портфеле компании в натуральных объемах увеличились на 4,8%, а безалкогольный сегмент прибавил 30%. Отдельно категория безалкогольного пива в портфеле компании продемонстрировала двузначные показатели: рост объема продаж идет опережающими индустрию темпами — 23% против 8% соответственно. Самой популярной новинкой в безалкогольном портфеле компании стал бренд Essa 0.0 (+95%).

«Несмотря на то, что доля безалкогольного пива в категории остается небольшой, она продолжает расти: за первые семь месяцев этого года в натуральном выражении она составила 2,8% (+0,1 п.п.) от всей категории пива. Кроме того, даже на протяжении последних пяти лет безалкогольная категория показывает положительную динамику», — отметили в пресс-службе.

Там связали это с несколькими причинами: потребители как в мире, так и в России с каждым годом все больше стремятся вести более здоровый образ жизни, в связи с чем проявляют интерес к категории безалкогольных напитков. Кроме того, более молодое поколение склонно выбирать именно безалкогольные и слабоалкогольные альтернативы, заключили в компании.

