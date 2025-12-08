На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Ямале улучшат качество медицинской помощи

Артюхов: в Год здоровья на Ямале особое внимание уделят сфере медицины
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Грядущий год на Ямале будет Годом здоровья, его программа охватит все сферы жизни северян — от здравоохранения до соцзащиты, одной из ключевых задач станет улучшение качества оказываемой медицинской помощи. Об этом во время прямой линии рассказал глава региона Дмитрий Артюхов.

«Продолжим достраивать медицинские объекты — в работе сейчас около 30 таких проектов, а также закупать современное оборудование: томографы, аппараты УЗИ», — сообщил он.

Артюхов добавил, что особый акцент будет сделан на быстрой и четкой диагностике, ее планируется выполнять за три дня. Также будет пересмотрен подход к профосмотрам и усилено обучение врачей.

Кроме того, в округе откроются новые объекты здравоохранения — детский медцентр в Тарко-Сале объединит стационары и поликлинику, на его базе появится Центр патологии речи.

В районной больнице запланировано открытие психиатрического отделения. Участковые больницы откроются в Горках Шурышкарского района и Коротчаево. Получить помощь в новом круглосуточном стационаре смогут жители поселка Уренгой.

В Тазовском откроют противотуберкулезное и инфекционное отделения, а в Харпе запустят отделение реабилитации. В медучреждениях Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма и Губкинского откроют кабинеты профильных врачей.

Также на базе Салехардской ОКБ начнет работу первый на Ямале эндокринологический центр. После капитального ремонта откроется центр соцобслуживания в Губкинском. Благодаря развитию в регионе цифровых технологий уже в начале года в крупных больницах откроются референс-центры.

Кроме того, в следующем году в медучреждениях региона будут оформлены в едином стиле кабинеты психологов, и впервые появится сурдологическая служба. Также в округе откроют шесть спортобъектов, включая центры моржевания и единоборств.

Глава Ямала подчеркнул, что в перечень идей для Года здоровья планируется включать предложения жителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами