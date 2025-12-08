На Ямале улучшат качество медицинской помощи

Артюхов: в Год здоровья на Ямале особое внимание уделят сфере медицины

Грядущий год на Ямале будет Годом здоровья, его программа охватит все сферы жизни северян — от здравоохранения до соцзащиты, одной из ключевых задач станет улучшение качества оказываемой медицинской помощи. Об этом во время прямой линии рассказал глава региона Дмитрий Артюхов.

«Продолжим достраивать медицинские объекты — в работе сейчас около 30 таких проектов, а также закупать современное оборудование: томографы, аппараты УЗИ», — сообщил он.

Артюхов добавил, что особый акцент будет сделан на быстрой и четкой диагностике, ее планируется выполнять за три дня. Также будет пересмотрен подход к профосмотрам и усилено обучение врачей.

Кроме того, в округе откроются новые объекты здравоохранения — детский медцентр в Тарко-Сале объединит стационары и поликлинику, на его базе появится Центр патологии речи.

В районной больнице запланировано открытие психиатрического отделения. Участковые больницы откроются в Горках Шурышкарского района и Коротчаево. Получить помощь в новом круглосуточном стационаре смогут жители поселка Уренгой.

В Тазовском откроют противотуберкулезное и инфекционное отделения, а в Харпе запустят отделение реабилитации. В медучреждениях Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма и Губкинского откроют кабинеты профильных врачей.



Также на базе Салехардской ОКБ начнет работу первый на Ямале эндокринологический центр. После капитального ремонта откроется центр соцобслуживания в Губкинском. Благодаря развитию в регионе цифровых технологий уже в начале года в крупных больницах откроются референс-центры.

Кроме того, в следующем году в медучреждениях региона будут оформлены в едином стиле кабинеты психологов, и впервые появится сурдологическая служба. Также в округе откроют шесть спортобъектов, включая центры моржевания и единоборств.

Глава Ямала подчеркнул, что в перечень идей для Года здоровья планируется включать предложения жителей.