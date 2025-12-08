В розыгрыше «Новогодний миллиард» усилят контроль базы билетов

Эксперты компании F6 вновь обеспечат дополнительные меры контроля при проведении главного тиража года «Русского лото» — «Новогоднего миллиарда». Розыгрыш 1707-го тиража состоится 1 января 2026 года и пройдет под дополнительным наблюдением специалистов разработчика технологий в сфере борьбы с киберпреступлениями уже в шестой раз, сообщила пресс-служба «Столото».

По информации распространителя лотереи, в новом году будет вновь разыгран крупнейший приз в истории российских государственных лотерей — 1 млрд рублей. Всего будет разыгрываться более 3 млрд рублей.

Помимо стандартных мер контроля, применяемых во всех лотереях «Столото» — независимой системы контроля Министерства спорта РФ, наблюдения Федеральной налоговой службы и работы тиражной комиссии — специалисты F6 проведут дополнительную проверку. Их задача — убедиться, что в розыгрыше участвуют только проданные билеты с зарегистрированными игровыми комбинациями.

«Мы уже шестой год подряд рады работать со специалистами компании F6, давая участникам еще одну возможность убедиться, что выигрыш в государственных лотереях — дело исключительно удачного случая», — отметил глава центра развития обеспечения проведения лотерей «Столото» Анатолий Лиздунов.

Представитель компании F6 Павел Зевахин сообщил, что эксперты проведут сверку базы проданных билетов с базой билетов, участвующих в розыгрыше.

Розыгрыш пройдет в присутствии зрителей и звездных гостей шоу, а также под контролем независимой тиражной комиссии. Она проверит интактность лотерейного оборудования — мешка и бочонков — и корректность проведения процедуры розыгрыша. В случае отсутствия нарушений будет подписан итоговый протокол.