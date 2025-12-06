На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Студенты из Подмосковья победили на фестивале талантов среди участников с ОВЗ

Подмосковные студенты заняли первое место на фестивале талантов «Сияние надежды»
Министерство образования Московской области

Студенты Одинцовского техникума Дмитрий Комиссаров, Татьяна Улитина и Кристина Раевская победили на VIII региональном фестивале талантов «Сияние надежды» среди студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

В ведомстве отметили, что победившие студенты обучаются по программе профессионального обучения «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин».

«Они показали свое мастерство в номинации «Танец», — говорится в сообщении.

В техникуме отметили, что фестиваль — это не просто площадка для демонстрации талантов, но и возможность для ребят с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья раскрыть себя и почувствовать поддержку общества.

