В Подмосковье вынесли приговор живодеру, который сбросил шиншилл с третьего этажа

Мужчину, который выбросил шиншилл с балкона, отправили на исправительные работы
Telegram-канал Прокуратура Москвы

Жителю Зеленограда, который выбросил в окно четырех шиншилл, вынесли приговор. Об этом стало известно mk.ru.

Инцидент произошел 31 марта этого года в Зеленограде. В тот день 49-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, кормил питомцев, ранее приобретенных его супругой.

В ходе кормления шиншиллы его укусили, и мужчина в порыве гнева решил от них избавиться. После этого живодер достал грызунов из клетки, вынес на балкон квартиры и выбросил с третьего этажа. В результате падения выжили только две шиншиллы.
  
Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В итоге Зеленоградский суд приговорил обвиняемого к 1,5 года исправительных работ с ежемесячным удержанием из зарплаты 10% в доход государства.

Ранее россиянин отрубил лапы кошке, пробравшейся в его голубятню.

