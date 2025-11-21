На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Самарской области мужчину, оскорбившего девушку, увезли в лес и избили

В Жигулевске юношей задержали за похищение человека из-за оскорбления девушки
true
true
true
close
Shutterstock/Lena_Sokolova

В Самарской области молодые люди стали фигурантами уголовного дела после конфликта из-за девушки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Жигулевске. По версии следствия, между 18-летними юношами и 27-летним мужчиной возник конфликт из-за оскорбления знакомой.

В результате молодые люди схватили мужчину и затолкали в багажник, после чего вывезли в лес.

Там его избили руками и ногами, затем, якобы чтобы урегулировать ситуацию, потребовали 50 тысяч рублей. Помимо этого, в пленника стреляли из пневматического пистолета. Затем юноши мужчину оставили в лесу и скрылись.

«Благодаря грамотно спланированным и своевременно проведенным следственным действиям и оперативным мероприятиям подозреваемые были задержаны», – говорится в публикации.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статьям о вымогательстве и похищении человека. На данный момент оба находятся под стражей. Следователи проводят необходимые мероприятия.

Ранее компания мужчин изнасиловала двух сестер-школьниц, которых похитил их друг.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами