В Самарской области мужчину, оскорбившего девушку, увезли в лес и избили

В Жигулевске юношей задержали за похищение человека из-за оскорбления девушки

В Самарской области молодые люди стали фигурантами уголовного дела после конфликта из-за девушки. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Жигулевске. По версии следствия, между 18-летними юношами и 27-летним мужчиной возник конфликт из-за оскорбления знакомой.

В результате молодые люди схватили мужчину и затолкали в багажник, после чего вывезли в лес.

Там его избили руками и ногами, затем, якобы чтобы урегулировать ситуацию, потребовали 50 тысяч рублей. Помимо этого, в пленника стреляли из пневматического пистолета. Затем юноши мужчину оставили в лесу и скрылись.

«Благодаря грамотно спланированным и своевременно проведенным следственным действиям и оперативным мероприятиям подозреваемые были задержаны», – говорится в публикации.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статьям о вымогательстве и похищении человека. На данный момент оба находятся под стражей. Следователи проводят необходимые мероприятия.

