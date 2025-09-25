Россиянам объяснили, как проверить, следят ли за вами через камеру и микрофон

Внезапные зависания, ускоренный разряд батареи, необъяснимый рост сетевого трафика могут быть признаками того, что злоумышленники получили доступ к вашему компьютеру. Об этом «Газете.Ru» рассказал IT-специалист, инженер-программист, консультант по архитектуре сложных систем Артем Кузнецов.

«Мы сами даем технике слишком много прав и почти не думаем, что происходит с нашими данными. Разговоры о тотальной слежке подпитывают не только реальные случаи взломов, но и то, как мы сами обращаемся с гаджетами. Чаще всего именно пользователь разрешает приложениям больше, чем нужно, а потом удивляется, что его могут слышать или видеть», — объяснил он.

По словам эксперта, случаи, когда телефон или ноутбук могут незаметно активировать камеру или микрофон, редки, но возможны.

«Существуют зафиксированные случаи, когда вредоносные программы или эксплойты получали доступ к камере и микрофону без ведома владельца. Например, несколько лет назад специалисты обнаружили уязвимость в macOS, позволявшую сторонним приложениям активировать веб-камеру. Аналогичные проблемы находили и в Windows, и в Android-устройствах», — рассказал он.

Однако массового характера такие атаки не приобрели, в том числе благодаря аппаратным мерам защиты. По словам эксперта, современные производители добавляют физическую связку между диодом-индикатором и питанием камеры. Например, на ноутбуках Apple, где производитель контролирует не только «железо», но и «софт», это реализовано так, что включить камеру без светового сигнала невозможно.

«Но на 100% исключить риск нельзя: любая система со временем обрастает уязвимостями, особенно если пользователь игнорирует обновления», — подчеркнул эксперт.

Кузнецов рассказал, как понять, что за вами могут следить. По его словам, явных «красных флагов» мало, поэтому важно замечать косвенные.

«Если лампочка камеры внезапно загорается без вашего участия — это уже сигнал. Дополнительные признаки: внезапные зависания, ускоренный разряд батареи, неожиданный рост сетевого трафика, особенно когда устройство не используется», — сказал он.

Еще один индикатор — повышенная фоновая активность процессора. Когда смартфон или ноутбук в режиме ожидания начинают греться или вентилятор работает активнее, стоит проверить список запущенных процессов. Как отметил IT-специалист, причиной может быть ошибка приложения или обновление, но и попытку несанкционированного доступа исключать нельзя.

Кузнецов также предупредил, какие приложения чаще всего получают доступ к микрофону и камерам.

«Основные «просители» очевидны: мессенджеры, социальные сети, сервисы видеосвязи, приложения для фото- и видеомонтажа. Проблема в том, что мы привыкли автоматически нажимать «разрешить все». В итоге доступ получают и те программы, которым он не нужен. Например, некоторые банковские клиенты или игровые сервисы», — подчеркнул он.

Если вы не пользуетесь голосовым поиском или встроенными звонками, отзовите доступ к микрофону. Это базовый принцип минимальных прав, который используют крупные IT-компании: приложению дают только те данные, без которых оно не сможет функционировать, объяснил Кузнецов.

И iOS, и Android предоставляют пользователям встроенные инструменты, чтобы проверить, кто и когда включал камеру или микрофон.

«В настройках можно открыть журнал обращений к камере и микрофону. На iPhone оранжевая точка сигнализирует о работе микрофона, зеленая — камеры. При желании можно посмотреть временные отметки», — сказал Кузнецов.

Для более продвинутого мониторинга существуют сторонние утилиты, отслеживающие сетевую активность и запросы к «железу», но их использование требует технической подготовки. Неопытный пользователь может случайно нарушить работу системы или поставить еще более опасное приложение. Поэтому большинству достаточно регулярно проверять список разрешений и отключать ненужные.

Самыми надежными методами защиты остаются физические меры: шторка на камеру ноутбука, чехол с крышкой на объектив смартфона.

«Это не паранойя, а нормальная практика даже в крупных компаниях. Микрофон отключить сложнее, но ограничить доступ программам — вполне в наших силах. Рекомендуется также шифровать важные переписки и использовать двухфакторную аутентификацию, чтобы снизить вероятность удаленного взлома», — резюмировал он.

