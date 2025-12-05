Россияне рассказали, какие подарки дарят своим детям на Новый год

Больше половины россиян покупают своим детям на Новый год только те подарки, которые соответствуют рамкам семейного бюджета. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно данным исследования, 61% респондентов подготавливают для своих детей только те подарки, которые им по карману. При этом россияне рассказали, что всегда учитывают пожелания ребенка и исполняют их в рамках разумного, ориентируясь на семейный бюджет.

Другие 8% участников опроса заявили, что дарят детям на новый год любые подарки, какие бы они не попросили. Этих респондентов не останавливает даже слишком высокая стоимость подарка. По словам россиян, они не могут отказать детям и чувствуют, что должны их порадовать любыми доступными способами.

Еще 27% опрошенных признались, что редко прислушиваются к желаниям ребенка и покупают на Новый год исключительно полезные подарки. Они считают, что нет смысла тратиться на «хотелки», поэтому отдают предпочтение практичным вещам.

Оставшиеся 4% респондентов проголосовали за вариант «другое».

До этого результаты опроса kp.ru показали, что в этом году покупку новогодней елки планируют только 10% россиян. Другие 64% респондентов будут наряжать свои старые деревья.

