На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне рассказали, какие подарки дарят своим детям на Новый год

kp.ru: 27% россиян дарят детям исключительно полезные новогодние подарки
true
true
true
close
Shutterstock

Больше половины россиян покупают своим детям на Новый год только те подарки, которые соответствуют рамкам семейного бюджета. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно данным исследования, 61% респондентов подготавливают для своих детей только те подарки, которые им по карману. При этом россияне рассказали, что всегда учитывают пожелания ребенка и исполняют их в рамках разумного, ориентируясь на семейный бюджет.

Другие 8% участников опроса заявили, что дарят детям на новый год любые подарки, какие бы они не попросили. Этих респондентов не останавливает даже слишком высокая стоимость подарка. По словам россиян, они не могут отказать детям и чувствуют, что должны их порадовать любыми доступными способами.

Еще 27% опрошенных признались, что редко прислушиваются к желаниям ребенка и покупают на Новый год исключительно полезные подарки. Они считают, что нет смысла тратиться на «хотелки», поэтому отдают предпочтение практичным вещам.

Оставшиеся 4% респондентов проголосовали за вариант «другое».

До этого результаты опроса kp.ru показали, что в этом году покупку новогодней елки планируют только 10% россиян. Другие 64% респондентов будут наряжать свои старые деревья.

Ранее стало известно, сколько россиян хотят украсить жилые дома к Новому году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
13 лет разговоров о 13-й пенсии: ждать ли доплату перед Новым годом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами