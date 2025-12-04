Стало известно, сколько россиян хотят украсить жилые дома к Новому году

Больше половины россиян хотят украсить жилые дома и дворы к Новому году. При этом они готовы вложить собственные средства и силы в этот процесс. Об этом сообщил Life со ссылкой на исследование компании FORMA.

Согласно данным опроса, ровно половина респондентов изъявили желание принять участие в выборе украшений, если это не замет много времени, а каждый пятый россиянин готов активно погрузиться в этот процесс.

Однако больше 65% участников опроса рассказали, что в их жилых комплексах и домах нет праздничных украшений. При этом каждый четвертый респондент отметил важность подобного декора, а 63% опрошенных признались, что считают его приятным дополнением к новогодней атмосфере. Всего праздничную атрибутику на территории дома хотят видеть 6 из 10 россиян.

Для 35% респондентов важно наличие елки и новогодних украшений в своем дворе. Больше 25% опрошенных также добавили, что хотели бы видеть праздничный декор в зоне входной группы жилого дома, подъезде и других местах общего пользования. В украшениях на фасаде здания видят необходимость 17% участников исследования, а идею создать новогоднюю атмосферу на детских площадках поддержали лишь 10% россиян.

Кроме того, 38% респондентов признались, что у них есть небольшие опасения, что новогодние украшения будут противоречить технике безопасности. Еще 14% опрошенных отметили серьезные риски для дома при чрезмерном использовании электронной атрибутики. Однако 28% россиян заявили, что не видят в этом проблемы, а другие 20% даже не задумывались о подобных рисках. Отказаться от украшений, которые могут угрожать безопасности, готовы 52% участников опроса.

До этого результаты опроса kp.ru показали, что в этом году покупку новогодней елки планируют только 10% россиян. Другие 64% респондентов будут наряжать свои старые деревья.

Ранее россиянам рассказали, можно ли вешать гирлянды в подъезде и на балконе.