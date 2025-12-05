На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия и Индия осудили теракты в Пахалгаме и «Крокусе»

Россия и Индия решительно осудили теракты в Пахалгаме и «Крокус Сити Холле»
true
true
true
close
Aritra Deb/Shutterstock/FOTODOM

Россия и Индия решительно осудили теракты в Пахалгаме и «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в совместном заявлении по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита «Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении».

Из документа следует, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе саммита подтвердили приверженность предотвращению и противодействию терроризму во всех его формах и проявлениях.

«Они недвусмысленно осудили все акты терроризма как преступные и не имеющие оправдания, независимо от их мотивации, под любыми религиозными или идеологическими предлогами, когда бы, где бы и кем бы они ни совершались», — говорится в заявлении.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По данным Следственного комитета, 149 человек спасти не удалось, один числится пропавшим без вести, а общее число пострадавших с телесными повреждениями достигло 609. Материальный ущерб оценивается примерно в шесть миллиардов рублей.

Ранее Моди назвал теракт в «Крокусе» атакой на человеческие ценности.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами