Россия и Индия осудили теракты в Пахалгаме и «Крокусе»

Россия и Индия решительно осудили теракты в Пахалгаме и «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в совместном заявлении по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита «Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении».

Из документа следует, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе саммита подтвердили приверженность предотвращению и противодействию терроризму во всех его формах и проявлениях.

«Они недвусмысленно осудили все акты терроризма как преступные и не имеющие оправдания, независимо от их мотивации, под любыми религиозными или идеологическими предлогами, когда бы, где бы и кем бы они ни совершались», — говорится в заявлении.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По данным Следственного комитета, 149 человек спасти не удалось, один числится пропавшим без вести, а общее число пострадавших с телесными повреждениями достигло 609. Материальный ущерб оценивается примерно в шесть миллиардов рублей.

Ранее Моди назвал теракт в «Крокусе» атакой на человеческие ценности.