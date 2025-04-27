На границе Индии и Пакистана снова перестрелка. Что спровоцировало новое обострение?

Солдат индийской военизированной организации стоит на страже, пока кашмирские мусульмане проводят пятничные молитвы во время комендантского часа у местной мечети в Сринагаре, 16 августа 2019 года

В долине Кашмира снова произошла перестрелка между армиями Индии и Пакистана

Пакистанские войска открыли огонь по индийским пограничным постам в Джамму и Кашмире. Индийская армия ответила огнем, заявив, что атака была неспровоцированной. Напряженность усилилась после теракта в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек. Индия обвиняет Пакистан в поддержке терроризма.

Пакистанские войска открыли огонь по индийским пограничным постам на линии контроля в Джамму и Кашмире. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на данные индийской армии. Перестрелки продолжаются третью ночь подряд.

Индийская сторона заявила, что атака была неспровоцированной, и огонь велся из стрелкового оружия в районах, расположенных напротив секторов Тутмари-Гали и Рампур. В ответ индийские военные открыли огонь по пакистанским позициям.

Как сообщает NDTV, индийские власти проводят обыски в различных районах, в ходе которых сносят дома людей, подозреваемых в связи с террористической деятельностью. В течение последних 48 часов были уничтожены жилища шести предполагаемых террористов и их соратников.

Теракт в Пахалгаме и его последствия

Основным фактором, который привел к эскалации насилия на границе, стало нападение на туристов в Пахалгаме, одном из самых посещаемых городов региона Джамму и Кашмир. 22 апреля вооруженная группировка, действующая в этом регионе, атаковала группу туристов, в результате чего погибли 26 человек, среди которых было 25 граждан Индии и один гражданин Непала. Множество людей также получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», являющаяся ответвлением радикальной террористической организации «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России), которая базируется в Пакистане. Власти Индии немедленно обвинили Пакистан в поддержке терроризма на своей территории.

После теракта в Пахалгаме индийские власти приняли ряд жестких шагов против Пакистана. Одним из наиболее значимых шагов стало приостановление действия договора 1960 года о водах рек Инда. Это соглашение регулирует распределение вод шести рек бассейна Инда, имеющих стратегическое значение для обеих стран. Кроме того, Индия усилила антитеррористические меры в Джамму и Кашмире, инициировав серию рейдов в подозрительных районах, где, по информации властей, скрываются боевики и их сообщники.

Пакистан в свою очередь отверг обвинения Индии в причастности к теракту и утверждает, что не поддерживает террористические группы на своей территории. В интервью РИА Новости министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Пакистан не намерен начинать военные действия против Индии, но готов ответить на любое нападение с индийской стороны. В беседе со Sky News он подчеркнул, что конфликт может перерасти в ядерное противостояние .

Пакистан также принял ответные меры против Индии. В частности, власти Пакистана закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили торговлю с Индией. Помимо этого, Исламабад приостановил визовые программы для граждан Индии. Пакистан также заявил, что воспримет любые попытки Индии заблокировать потоки рек Инда как акт войны.

Проблема Джамму и Кашмира

Регион Джамму и Кашмир является спорной территорией, разделенной между Индией, Пакистаном и частично Китаем. После раздела Британской Индии в 1947 году, оба государства — Индия и Пакистан — претендуют на полный контроль над этой территорией, что привело к нескольким войнам и многочисленным столкновениям.

Индия контролирует большую часть региона, включая столицу Джамму и Кашмир, в то время как Пакистан контролирует часть территории, известную как Азад Кашмир и Гилгит-Балтистан. Китай также контролирует часть территории, включая Аксай-Чин, который Индия считает своим.

Конфликт изначально был вызван религиозными и этническими различиями: Джамму и Кашмир, несмотря на большинство мусульманского населения, в 1947 году выбрал Индию как своего союзника после раздела. Эти обстоятельства породили долгий и кровавый конфликт, который продолжает оказывать значительное влияние на политическую и социальную обстановку в регионе.

С момента присоединения Джамму и Кашмира к Индии, Пакистан неоднократно заявлял о праве жителей региона на самоопределение и поддерживал различные вооруженные группировки, борющиеся за независимость или присоединение региона к Пакистану.