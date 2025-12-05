Моди назвал теракт в «Крокусе» атакой на человеческие ценности

Премьер-министр Индии Нарендра Моди после российско-индийских переговоров назвал террористический акт в «Крокус сити холле» атакой на общечеловеческие ценности. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Это прямая атака на общечеловеческие ценности», — сказал он после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал.

Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди продолжались более двух часов. Встреча двух лидеров проходила 5 декабря в Хайдарабадском дворце в Дели.

4 декабря Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Моди приехал с кортежем на авиабазу индийских ВВС Палам, чтобы лично встретить президента России. Как рассказали в правительстве Индии, готовность премьера встретить главу российского государства — редкий жест.

Нью-Дели тщательно готовился к визиту Путина. Индийскую столицу украсили флагами РФ и Индии, ранним утром по главным улицам города проехали поливальные машины. Кроме того, на центральных улицах в Нью-Дели развесили плакаты с фотографиями Путина и Моди. Они сопровождаются надписями на русском языке и хинди.

Ранее Моди подарил Путину «Песнь Бога».