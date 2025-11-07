Татьяна Буланова закрыла ресторан в Санкт-Петербурге

Ресторан Татьяны Булановой «Гастрономика по-новому» закрылся в Санкт-Петербурге. О прекращении работы заведения певица сообщила в социальных сетях.

«Многие из вас помнят, что я принимала участие в ресторанном проекте «Гастрономика по-новому». Но у всего есть свое начало и свой конец. Вчера проект закрылся. Спасибо тем, кто был с нами все это врем», — рассказала певица.

7 ноября стало известно, что певица избавилась от ресторана «Гастрономика по-новому» после скандала с невыплатой зарплаты. Новым владельцем ресторана Булановой станет ресторанная группа Edvokimov Group, которой принадлежит около семи заведений с «панорамными видами на знаковые места» в Санкт-Петербурге и Сочи.

По информации «СтарХит», ресторан с видом на центр Петербурга певица получила в подарок на свадьбу в 2023 году от супруга Валерия Руднева. По информации журналистов, ресторан был убыточным. За 2024 год владельцы недополучили 16 млн рублей. Как отмечается, стоимость ресторана на момент передачи певице составляла 50 млн руб.

Ранее сотрудники ресторана Татьяны Булановой пожаловались на невыплату зарплаты.