На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Татьяна Буланова закрыла ресторан в Санкт-Петербурге

Ресторан Татьяны Булановой «Гастрономика по-новому» закрылся в Санкт-Петербурге
true
true
true
close
buslya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ресторан Татьяны Булановой «Гастрономика по-новому» закрылся в Санкт-Петербурге. О прекращении работы заведения певица сообщила в социальных сетях.

«Многие из вас помнят, что я принимала участие в ресторанном проекте «Гастрономика по-новому». Но у всего есть свое начало и свой конец. Вчера проект закрылся. Спасибо тем, кто был с нами все это врем», — рассказала певица.

7 ноября стало известно, что певица избавилась от ресторана «Гастрономика по-новому» после скандала с невыплатой зарплаты. Новым владельцем ресторана Булановой станет ресторанная группа Edvokimov Group, которой принадлежит около семи заведений с «панорамными видами на знаковые места» в Санкт-Петербурге и Сочи.

По информации «СтарХит», ресторан с видом на центр Петербурга певица получила в подарок на свадьбу в 2023 году от супруга Валерия Руднева. По информации журналистов, ресторан был убыточным. За 2024 год владельцы недополучили 16 млн рублей. Как отмечается, стоимость ресторана на момент передачи певице составляла 50 млн руб.

Ранее сотрудники ресторана Татьяны Булановой пожаловались на невыплату зарплаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами