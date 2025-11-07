На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Нью-Дели задержаны сотни рейсов из-за технических проблем

Более 400 рейсов задержаны из-за технических проблем в аэропорту Нью-Дели
true
true
true
close
Nicolas Economou/ZUMAPRESS/Global Look Press

В международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели произошел сбой, что привело к задержке более 400 рейсов. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители аэропорта сообщили о приостановке всех вылетов и заверили, что ведется работа над устранением технической неисправности в кратчайшие сроки.

«Все полеты авиакомпаний в аэропорту Дели в настоящее время приостановлены. Соответствующие органы работают над скорейшим решением проблемы», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Ведущие авиаперевозчики Индии — Air India и IndiGo — также предупредили пассажиров о вероятных задержках при вылетах из аэропорта Нью-Дели.

По данным Управления аэропортов Индии, причиной задержек стала техническая проблема в системе автоматической коммутации сообщений, используемой для передачи данных управления воздушным движением.

Аэропорт имени Индиры Ганди является самым загруженным в Индии — он ежедневно обслуживает более 1,5 тыс. рейсов. Согласно данным Flightradar24, утром 7 ноября задержки вылетов достигали 55 минут и продолжали увеличиваться.

Ранее в Бельгии временно закрыли аэропорт из-за беспилотника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами