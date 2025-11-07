В аэропорту Нью-Дели задержаны сотни рейсов из-за технических проблем

Более 400 рейсов задержаны из-за технических проблем в аэропорту Нью-Дели

В международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели произошел сбой, что привело к задержке более 400 рейсов. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители аэропорта сообщили о приостановке всех вылетов и заверили, что ведется работа над устранением технической неисправности в кратчайшие сроки.

«Все полеты авиакомпаний в аэропорту Дели в настоящее время приостановлены. Соответствующие органы работают над скорейшим решением проблемы», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Ведущие авиаперевозчики Индии — Air India и IndiGo — также предупредили пассажиров о вероятных задержках при вылетах из аэропорта Нью-Дели.

По данным Управления аэропортов Индии, причиной задержек стала техническая проблема в системе автоматической коммутации сообщений, используемой для передачи данных управления воздушным движением.

Аэропорт имени Индиры Ганди является самым загруженным в Индии — он ежедневно обслуживает более 1,5 тыс. рейсов. Согласно данным Flightradar24, утром 7 ноября задержки вылетов достигали 55 минут и продолжали увеличиваться.

