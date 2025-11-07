В Бельгии временно закрыли аэропорт из-за неизвестного беспилотника

Аэропорт бельгийского города Льеж в пятницу, 7 ноября, приостановил работу из-за неизвестного беспилотника. Об этом сообщает агентство Belga.

«Из-за обнаружения беспилотников было нарушено воздушное движение в аэропорту Брюсселя и аэропорту Бирсет недалеко от Льежа. Впоследствии полеты в обоих аэропортах возобновились», — говорится в сообщении.

По данным агентства, инцидент стал вторым за неделю случаем приостановки работы в аэропорту Брюсселя из-за дрона. Похожие случаи происходили и в других частях Европы, в том числе в Копенгагене, Осло, Ольборге и Мюнхене.

На этом фоне министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что в отношении страны провели «шпионскую операцию» с применением беспилотных летательных аппаратов.

Так министр прокомментировал свое сообщение, сделанное 2 ноября, в соцсети X, где он сообщил об обнаружении беспилотников. Франкен заявил, что над авиабазой Кляйне-Брогель, где хранится американское тактические ядерное оружие, ночью 1 ноября были обнаружены несколько «больших беспилотников».

