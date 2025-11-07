Госдума одобрила ко II чтению проект об ужесточении наказаний за диверсии

Госдума рассмотрит проект об усилении наказаний за привлечение детей к диверсиям

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять закон об ужесточении наказания за привлечение детей к диверсиям. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

«Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект федерального закона № 1045434-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ», — говорится в документе.

Законопроект рассмотрят во II чтении 11 ноября. Его автором выступили 419 депутатов, в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин. Инициатива предлагает установить уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение несовершеннолетних к диверсиям.

Недавно в Госдуме заявили, что россиян не нужно штрафовать за случайно прочитанные экстремистские материалы. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, комментируя уголовное дело за поиск экстремистских материалов в интернете в отношении 20-летнего мужчины, читавшего информацию о деятельности «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и РДК (признан в РФ террористической организацией).

Ранее в Госдуме предупредили о рисках применения законов о запрете склонения к аборту.