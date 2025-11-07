На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Госдума одобрила ко II чтению проект об ужесточении наказаний за диверсии

Госдума рассмотрит проект об усилении наказаний за привлечение детей к диверсиям
true
true
true
close
Depositphotos

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять закон об ужесточении наказания за привлечение детей к диверсиям. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

«Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект федерального закона № 1045434-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ», — говорится в документе.

Законопроект рассмотрят во II чтении 11 ноября. Его автором выступили 419 депутатов, в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин. Инициатива предлагает установить уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение несовершеннолетних к диверсиям.

Недавно в Госдуме заявили, что россиян не нужно штрафовать за случайно прочитанные экстремистские материалы. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, комментируя уголовное дело за поиск экстремистских материалов в интернете в отношении 20-летнего мужчины, читавшего информацию о деятельности «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и РДК (признан в РФ террористической организацией).

Ранее в Госдуме предупредили о рисках применения законов о запрете склонения к аборту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами