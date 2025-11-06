На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме нашли пробел в применении закона о запрете склонения к аборту

Останина: под термин «склонение к аборту» может попасть любой совет родственника
Владимир Федоренко/РИА Новости

Термин «склонение к аборту», который используется в региональных законах, может вызвать сложности в правоприменении, поскольку под него потенциально попадает любой совет. На это обратила внимание председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, пишет ТАСС.

«Для меня это малопонятный термин, потому что обвинить можно [кого угодно]», — заявила Останина.

Она отметила, что в склонении к аборту могут обвинить даже близких родственников, например мать, которая посоветовала дочери отказаться от рождения ребенка из-за ее юного возраста.

Закон о запрете склонения к аборту принят в 25 российских регионах, в том числе в Мордовии, Псковской, Новгородской, Брянской областях и Республике Коми. «Ведомости» сообщали, что штраф за склонение беременных к аборту в России может составить от 50 тысяч до 800 тысяч рублей.

28 мая в Минздраве России сообщили, что количество прерываний беременности в стране в 2024 году сократилось почти на 25 тысяч. В ведомстве отметили, что точный показатель за 2024 год составил 338 367 случаев, в то время как в 2023 году он равнялся 362 383.

Ранее в Госдуме оценили влияние запрета абортов на демографию в России.

