Православный священник одной рукой поднял 200 кг и попал на видео

Настоятель храма Георгия Победоносца в Воронеже Алексей Гончаров одной рукой поднял 200-киллограммовую штангу на форуме «Россия — спортивная держава» (РСД) в Самаре. Случай произошел у стенда тяжелой атлетики, передает Telegram-канал «Подъем».

«Я пошел гулять по выставке и подошел к стенду тяжелой атлетики, мне предложили кофе, и пока я ждал кофе, я решил поразвлекаться со штангой», – сообщил Гончаров.

В сети видео со священником разошлось в Telegram-каналах. Пользователи называют произошедшее «божьей помощью» и «шахом и матом, атеистам». В свою очередь священник отметил, что совершенно не ожидал такого резонанса вокруг видео с ним. По словам Гончарова, для него поднятие подобного веса не является чем-то необычным. Он уточнил, что в воронежском спортивном клубе «Турбо Русич», где он занимается, атлеты регулярно работают с подобным весом.

«Я думал, что это вполне заурядно. <...> И в принципе для воронежского жителя посмотреть, как тянут 200 килограмм, это ничего нового», — заявил Гончаров.

Настоятель храма также выразил надежду, что его спортивное достижение послужит примером для остальных, и люди придут в спортзал, чтобы улучшить свою физическую форму.

