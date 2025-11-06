На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Урале пристав взыскал долги у мужчины с двойным гражданством, записавшись на массаж

В Екатеринбурге пристав разыскал алиментщика, записавшись к нему на массаж
Михаил Мордасов/РИА Новости

В Екатеринбурге судебный пристав под видом клиента записался на массаж к должнику и предупредил его о грозных последствиях в случае непогашения задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления судебных приставов (ФССП) по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что мужчина с двойным гражданством — РФ и Египта — скрывался от уплаты алиментов на несовершеннолетних сына и дочь. Долг по выплатам превысил 1 млн рублей.

В ходе розыскных мероприятий сотрудник ФССП установил, что нарушитель закона работает в спа-салоне.

«Чтобы подтвердить информацию, сотрудник под видом клиента записался на массаж, где и установил личность разыскиваемого. После установления личности должнику разъяснены последствия неуплаты алиментов, предусмотренные законодательством, включая привлечение к административной и уголовной ответственности», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Кузбассе судебный пристав нашла должника по алиментам на сайте знакомств.

