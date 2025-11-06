На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказал, как избежать ухудшения слуха из-за наушников

Врач Кондрахин: наушниками можно пользоваться не более пяти часов в сутки
Shutterstock

Наушники могут навредить слуху при их длительном использовании на высокой громкости. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Особенно сильно навредить могут наушники, которые интегрируются в ухо. Слишком долго ими лучше не пользоваться – не более пяти часов в сутки, и стоит делать перерывы», — пояснил специалист.

Он призвал выбирать наушники известных брендов, которые используют качественные детали, лучше — накладные варианты. В этом случае нагрузка на ухо и риск занести инфекцию будут минимальны.

При ухудшении слуха после прослушивания музыки в наушниках Кондрахин посоветовал посетить ЛОРа и сурдолога.

Лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев до этого заявил, что одностороннее прослушивание аудиоконтента, особенно в условиях пониженного фонового шума, представляет потенциальную угрозу для слуховой системы. Слух человека эволюционно настроен на восприятие стереозвука, и постоянная мононагрузка на одно ухо является неестественной для организма.

Ранее были названы лучшие наушники стоимостью до 3,5 тысячи рублей.

