Врач рассказал, как избежать ухудшения слуха из-за наушников

Врач Кондрахин: наушниками можно пользоваться не более пяти часов в сутки

Наушники могут навредить слуху при их длительном использовании на высокой громкости. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Особенно сильно навредить могут наушники, которые интегрируются в ухо. Слишком долго ими лучше не пользоваться – не более пяти часов в сутки, и стоит делать перерывы», — пояснил специалист.

Он призвал выбирать наушники известных брендов, которые используют качественные детали, лучше — накладные варианты. В этом случае нагрузка на ухо и риск занести инфекцию будут минимальны.

При ухудшении слуха после прослушивания музыки в наушниках Кондрахин посоветовал посетить ЛОРа и сурдолога.

Лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев до этого заявил, что одностороннее прослушивание аудиоконтента, особенно в условиях пониженного фонового шума, представляет потенциальную угрозу для слуховой системы. Слух человека эволюционно настроен на восприятие стереозвука, и постоянная мононагрузка на одно ухо является неестественной для организма.

