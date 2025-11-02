Бурятская певица обвинила мужа в педофилии, а потом передумала

Уроженка Бурятии Баирма Батоцыренова, известная в соцсетях как ведущая и певица, «на эмоциях» обвинила мужа в домогательствах по отношению к их старшей дочери, написала на него заявление, а затем передумала и раскаялась. Ее видеообращение опубликовал Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Женщина рассказала, что однажды поссорилась с супругом, после чего поговорила с дочкой, и та под давлением матери заявила, что отец ее «трогал». Батоцыренова обратилась в центр психологической поддержки, который передал ее заявление в Следственный комитет РФ.

«Ему грозит 20 лет тюрьмы. Я осознала ужас содеянного: он воспитывал дочь с двух лет, был ей настоящим отцом. Мы уже пытались исправить ситуацию: и я, и дочь неоднократно говорили следствию, что давали ложные показания», — пожаловалась певица.

По ее словам, забрать показания ей и дочери не дают и якобы оказывают давление. Батоцыренова добавила, что в их семье три маленьких ребенка, а сама она беременна четвертым и уже 10 лет не выходит из декретного отпуска. Она также назвала мужа невиновным и признала, что «погорячилась».

