Бурятская певица обвинила мужа в педофилии, а потом передумала

В Якутии певица Батоцыренова заявила, что ложно обвинила мужа в педофилии
true
true
true

Уроженка Бурятии Баирма Батоцыренова, известная в соцсетях как ведущая и певица, «на эмоциях» обвинила мужа в домогательствах по отношению к их старшей дочери, написала на него заявление, а затем передумала и раскаялась. Ее видеообращение опубликовал Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Женщина рассказала, что однажды поссорилась с супругом, после чего поговорила с дочкой, и та под давлением матери заявила, что отец ее «трогал». Батоцыренова обратилась в центр психологической поддержки, который передал ее заявление в Следственный комитет РФ.

«Ему грозит 20 лет тюрьмы. Я осознала ужас содеянного: он воспитывал дочь с двух лет, был ей настоящим отцом. Мы уже пытались исправить ситуацию: и я, и дочь неоднократно говорили следствию, что давали ложные показания», — пожаловалась певица.

По ее словам, забрать показания ей и дочери не дают и якобы оказывают давление. Батоцыренова добавила, что в их семье три маленьких ребенка, а сама она беременна четвертым и уже 10 лет не выходит из декретного отпуска. Она также назвала мужа невиновным и признала, что «погорячилась».

В сентябре газета The New York Times писала, что отец Илона Маска Эррол трижды становился фигурантом дела о сексуальных домогательствах в отношении как приемных, так и родных детей.

Члены семьи Маска-старшего обвиняли его в развратных действиях в отношении пяти его родных детей и приемной дочери, которой на тот момент было четыре года. Девочка, в частности, рассказала семье, что отчим прикасался к ней. По словам родственников, через 16 лет девушка якобы родила от Эррола Маска ребенка.

Ранее сообщалось, что многоженец Иван Сухов не признал вину по делу о домогательствах по отношению к дочери.

