Многоженец Сухов не признал вину по делу о домогательствах дочери

Адвокат: многоженец Иван Сухов не признал вину по делу о развратных действиях
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Многоженец Иван Сухов не признал вину по уголовному делу о развратных действиях. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Александр Почуев.

«Он считает, что его дочь оклеветала в связи с влиянием на нее со стороны телешоу, которому нужны были пикантные подробности о его личной жизни», — сказал он.

Почуев отметил, что у Сухова в данный момент нет какого-либо статуса по делу: он не является ни подозреваемым, ни обвиняемым.

10 сентября в пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в отношении многоженца и отца 30 детей Ивана Сухова возбуждено уголовное дело о развратных действиях (ч. 1 ст. 135 УК РФ). До этого дочь Сухова обвинила отца в домогательствах. 19-летняя девушка заявила, что впервые отец совершил в отношении нее «действия полового характера», когда ей было 14 лет.

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что запросы Государственной думы к СК и прокуратуре с просьбой отчитаться о проверке многоженца Ивана Сухова могли поспособствовать заведению уголовного дела в отношении него.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обрадовался возбуждению уголовного дела против многоженца Сухова.

