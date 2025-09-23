На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семья Эррола Маска обвинила его в сексуальном насилии над детьми

NYT: отца Илона Маска обвинили в сексуальном насилии над своими детьми
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Отец американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска Эррол трижды становился фигурантом дела о сексуальных домогательствах в отношении как приемных, так и родных детей. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на протоколы полиции, суда и слова родственников Маска-старшего.

В публикации говорится, что в отношении Эррола Маска велось три отдельных расследования, два из которых на данный момент прекращены, а об итогах третьего информации нет.

По данным издания, члены семьи Маска-старшего обвинили его в развратных действиях в отношении пяти его родных детей и приемной дочери, которой на тот момент было четыре года. Девочка, в частности, рассказала семье, что отчим прикасался к ней. По словам родственников, через 16 лет девушка якобы родила от Маска-старшего ребенка.

Газета утверждает, что первый инцидент случился в 1993 году, а последний — в 2023-м. Как стало известно журналистам, это стало одной из причин, по которым Илон Маск прекратил общение с отцом.

В NYT добавили, что родные не раз обращались к Илону Маску с просьбой вмешаться в ситуацию, и он «иногда принимал меры». После очередных обвинений в адрес отца миллиардер отвез его в Южную Африку и захотел оставить у себя его детей, чтобы уберечь от дальнейшего насилия, говорится в статье. Сам Эррол утверждал, что покинул США по собственному желанию.

Илон Маск и его адвокат не стали комментировать изданию эту информацию.

Ранее отец Илона Маска рассказал, как политика изменила его сына.

