Стало известно, в каком возрасте чаще всего читают россияне

По данным исследований книжной сети «Буквоед», регулярно читают или слушают книги семь из десяти россиян, а самая активная читающая аудитория — молодежь до 35 лет, рассказала «Газете.Ru» Татьяна Щербина, бренд-директор сети «Буквоед».

По ее словам, за последнее десятилетие чтение вошло в рутину большинства россиян. Доля аудитории, активно потребляющей книжный контент, с 2011 по 2023 год выросла на 13%. В прошлом году Россия заняла 6-е место в мировом рейтинге читающих стран, а на книги наши граждане тратили до 223 часов в год. С конца 2024 года количество читателей в РФ уже увеличилось на 15% по сравнению с прошлогодними показателями.

«В 2025 году основными потребителями литературы в России являются женщины. По данным опроса, проведенного летом этого года, их доля составляет 70%», — рассказала она.

Основные покупатели в книжных магазинах — женщины.

«Обычно они выбирают литературу для всей семьи (мужа, детей и т.д.), а не только для себя. Также они занимаются закупкой школьной канцелярии, выбором подарков и сувениров к праздникам. Если смотреть, какие книги они предпочитают, то все возрастные группы читают романы зарубежных писателей и детективы, далее можно проследить некоторые отличия: женщины до 35 лет часто покупают зарубежную фантастику, а старше этого возраста — современную российскую прозу», — отметила эксперт.

Самая активная читательская аудитория среди мужчин — 18-35 лет. Помимо прозы (как российской, так и зарубежной), они также зачитываются популярными книгами по психологии и мангой. У мужчин в возрастной группе от 36 до 45 лет самые популярные жанры — зарубежная проза и фантастика, а также российская проза.

«По данным нашего исследования, каждый третий россиянин покупает преимущественно бумажные книги. В 2025 году средняя цена книги в рознице составляет 678 рублей. Для сравнения, десять лет назад она была всего 221 рубль. Более чем трехкратный рост за этот период эксперты связывают с несколькими причинами: увеличение себестоимости производства книг, дефицит материалов для качественной полиграфической отделки книг, увеличение спроса на подарочные издания», — рассказала эксперт.

Мужчины одномоментно тратят на покупки в книжном магазине больше, чем женщины. Самый высокий средний чек (1016 рублей) — у мужчин до 35 лет.

«Мужчины покупают преимущественно книги, процент канцелярки или сувенирной продукции у них минимален, в отличие от женщин, поэтому их средний чек в среднем выше на 20%. Также зарубежная фантастика и манга, которые популярны у самых активных покупателей мужского пола, часто выходят сериями, поэтому частота покупок и количество книг в чеке будет больше», — резюмировала эксперт.

