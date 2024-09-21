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Россиянам объяснили, почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне, выходя из дома

Техэксперт Исмагилов: отключать Wi-Fi при выходе из дома важно для безопасности

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Depositphotos

Подключение к домашнему беспроводному интернету чаще всего обусловлено потреблением большого объема трафика. Однако постоянно включенный Wi-Fi на смартфоне имеет ряд существенных недостатков. Почему важно отключать Wi-Fi на телефоне перед выходом из дома, «Газете.Ru» рассказал главный эксперт по архитектуре сети радиодоступа МегаФона Оскар Исмагилов.

Основная причина, по которой стоит переключаться на мобильный интернет в общественных местах — это безопасность данных.

«При включенном Wi-Fi телефон постоянно ищет доступные сети для подключения. Да, обычно для этого требуется авторизация и ввод пароля. Но если вы ранее подключались к какой-либо сети, гаджет автоматически соединяется с ней, когда вы снова входите в зону ее действия. Если она не обладает необходимыми уровнями безопасности, которые есть в домашнем или рабочем Wi-Fi, вы становитесь легкой целью для киберпреступников, т.к. они могут перехватывать данные, передаваемые между вашим смартфоном и общедоступной точкой доступа. Личные данные, данные банковских карт и доступ к основным сервисам могут попасть к хакерам, что может привести не только к слежке за вашей активностью в сети, но и финансовым потерям. Отключая Wi-Fi перед выходом из дома, вы снижаете риск взлома устройства», — объяснил он.

Кроме того, Wi-Fi дополнительно расходует заряд батареи, продлить время жизни которой стоит, отключив Wi-Fi, когда он вам не нужен. А еще при отключенном Wi-Fi снижается активность фоновых процессов, постоянно ищущих точки доступа Wi-Fi. Вместо этого ваше устройство будет работать быстрее и эффективнее.

Существуют способы снизить риски, связанные с Wi-Fi на вашем гаджете. Первый — отключать Wi-Fi, когда выходите из дома. Для этого достаточно зайти в настройки смартфона и выбрать параметры сети. Также вы можете отключить эту функцию прямо из меню, раскрыв панель быстрого доступа.

«Второй вариант — регулярно очищать список сохраненных сетей Wi-Fi, к которым вы подключались ранее. Это следует делать систематически, когда вам больше не нужно пользоваться общедоступной сетью. Также в настройках можно изменить правила использования общедоступных сетей, чтобы они автоматически «забывались», — заявил эксперт.

Кроме того, эксперт отмечает, что следует отключать Bluetooth и VPN, когда они не требуются, поскольку они также влияют на безопасность, снижают время автономной работы, а VPN еще и снижает скорость мобильного интернета.

Ранее выяснилось, что больше половины компаний в РФ увеличили бюджет на кибербезопасность.

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